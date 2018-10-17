2018-10-17T11:13:01+03:00
Спорт

В Кургане ХК «Рязань» уступил с минимальным перевесом

Дежавю прошлой встречи: снова овертайм и снова поражение
Павел АВЕРИН
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Фото: ХК "Зауралье".Фото: ХК "Зауралье".
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16 октября в очередном туре ВХЛ рязанская команда на выезде в овертайме проиграла курганскому «Зауралью» 2:3. Двояко можно расценить тот факт, что уступая к 9 минуте 0:2, подопечные Павла Десяткова в итоге сумели перевести встречу в овертайм. Вроде бы и характер проявили… А как насчет стартовой «расслабухи»?!

Значительный минус в команде с берегов Оки перед этим матчем – проблема с составом. Дошло до того, что коуч рязанцев в третье звено на место форварда вынужден был поставить защитника, своего сына Павла Десяткова. И это сработало! На счету Десяткова-младшего результативная передача.

Противостояние началось без излишней раскачки, и вот уже Александр Черников удачно подправляет бросок экс-рязанца Ивана Коренкова. Затем следует классическая «двоечка» Крутикова с Джигом, и счет становится 0:2. Десятков тут же берет тайм-аут, слова тренера действуют на игроков эффективно. Проходит менее минуты и Артем Прохоров меняет цифры на табло 1:2. А на 37 минуте следует уже «двоечка» от гостей. Артем Ворошило и Роман Крикуненко выскакивают вдвоем на одного защитника, но Ворошило сам решается на бросок – шайба затрепыхалась в сетке ворот Евгения Ярославлева 2:2.

В третьем периоде команды много внимания уделяют обороне. В итоге башкирское дежавю: овертайм и на 64 минуте после точного попадания Черникова хозяева победно вскидывают руки над головой. 18 октября заключительный матч выездного турне ХК «Рязань» проведет в Челябинске против «Челмета». Сейчас рязанцы делят в турнирной таблице места с тринадцатого по пятнадцатое.

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