На рязанской дороге насмерть сбили 21-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-17T10:43:08+03:00

Скончалась пешеход уже в больнице

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Во вторник, 16 октября, около 18.10 в Рязани произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 198 км дороги «Урал». 32-летний рязанец на ВАЗ-2107 сбил молодую женщину. По предварительной информации, она переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С травмами жительницу Клепиковского района доставили в больницу. Позже 21-летняя женщина умерла.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 7 ДТП, в результате которых 11 человек получили травмы. В регионе произошло 20 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 8974 нарушения ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.