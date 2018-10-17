Рязанца будут судить за смертельный удар в лицо

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-17T10:17:01+03:00

Возможно, это был самый короткий поединок его оппонента

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Рязанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего рязанца, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Поздно вечером 1 июля двое мужчин выпивали в одном из кафе облцентра. К ним присоединился незнакомец, который рассказал, что имеет звание заслуженного мастера спорта по боксу. Один из приятелей этому не поверил, возникла ссора, разрешить которую мужчины решили в поединке.

Выйдя на улицу, новый знакомый замахнулся на своего оппонента, тот в ответ ударил его кулаком в лицо. «Боксер» упал, при этом ударившись о бетонные ступеньки. Да так серьезно, что попал в больницу. Через несколько дней 42-летний мужчина скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.