В рязанской глубинке зацвело дерево

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-17T10:03:33+03:00

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В Михайлове на улице Московская зацвел каштан, сообщает издательство «Пресса». Практически все листья дерево уже сбросило, однако нижние ветви решили махнуть стариной – к середине октября на них распустились прекрасные белые цветы.

То, что растение поддалось обману природы, немудрено: в минувший понедельник, 15 октября, метеорологи зафиксировали в Михайлове температуру в +22,5°С. Кстати, в Рязани в этот день столбики термометров побили рекорд 1974 года.

У михайловского же каштана поцвести еще немного – шансы есть: похолодает в регионе только к выходным, тогда же по ночам начнутся заморозки. Так что белым цветам на улице Московская жить осталось всего несколько дней.

А там и зима на носу – предварительный прогноз на нее рязанские метеорологи уже составили.