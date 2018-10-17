Рязанская область возьмет кредиты на сумму более 1 миллиарда рублей
Министерство финансов Рязанской области не позднее 27 декабря намерено взять кредиты на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Аукционы размещены на сайте госзакупок.
Эти деньги пойдут на финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств региона. Кредитные линии – три на 300 миллионов рублей и одну на 255 миллионов - власти открывают на 3 года с возможностью досрочного погашения без взимания комиссии.
В каждом случае при расчете стоимости контракта, то есть предполагаемой переплаты, ставка рассчитана на уровне 8,5%. Общая сумма, которую заказчик готов отдать за пользование кредитами, - почти 300 миллионов рублей.