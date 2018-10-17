Рязанская область возьмет кредиты на сумму более 1 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-17T09:47:12+03:00

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Министерство финансов Рязанской области не позднее 27 декабря намерено взять кредиты на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Аукционы размещены на сайте госзакупок.

Эти деньги пойдут на финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств региона. Кредитные линии – три на 300 миллионов рублей и одну на 255 миллионов - власти открывают на 3 года с возможностью досрочного погашения без взимания комиссии.

В каждом случае при расчете стоимости контракта, то есть предполагаемой переплаты, ставка рассчитана на уровне 8,5%. Общая сумма, которую заказчик готов отдать за пользование кредитами, - почти 300 миллионов рублей.