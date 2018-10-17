2018-10-17T09:47:12+03:00
Экономика

Рязанская область возьмет кредиты на сумму более 1 миллиарда рублей

Деньги пойдут на финансирование дефицита бюджета и погашение госдолга
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министерство финансов Рязанской области не позднее 27 декабря намерено взять кредиты на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Аукционы размещены на сайте госзакупок.

Эти деньги пойдут на финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств региона. Кредитные линии – три на 300 миллионов рублей и одну на 255 миллионов - власти открывают на 3 года с возможностью досрочного погашения без взимания комиссии.

В каждом случае при расчете стоимости контракта, то есть предполагаемой переплаты, ставка рассчитана на уровне 8,5%. Общая сумма, которую заказчик готов отдать за пользование кредитами, - почти 300 миллионов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На рязанской дороге насмерть сбили 21-летнюю женщину
Рязанца будут судить за смертельный удар в лицо
В рязанской глубинке зацвело дерево
Под Рязанью на железнодорожной платформе избили и ограбили двух человек
На рязанском мосту через Оку завершились ремонтные работы
С рязанца взыскали 160 тысяч рублей, которые тот задолжал за газ
Рязанские синоптики составили предварительный прогноз на зиму
Со 100-летием рязанскую труженицу тыла поздравил глава региона
Бывший сотрудник полиции, сидящий в рязанской колонии, ударил в лицо конвоира
В Рязани побит температурный рекорд 1974 года
Рязанский губернатор призвал усилить контроль за созданием «доступных парковок» во дворах
Оксана Федорова возглавит жюри конкурса детских рисунков «Нарисуй Елку Победы»
РСХБ наращивает объем кредитования предприятий АПК Рязанской области
В рязанской Горроще водитель устроил дрифт на перекрестке (видео)
В Рязани с нефтезавода украли 27 тонн гудрона
Николай Любимов поручил развивать связи между Рязанской областью и Беларусью