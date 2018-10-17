2018-10-17T09:03:35+03:00
Происшествия

Под Рязанью на железнодорожной платформе избили и ограбили двух человек

Нападавшие, по словам пострадавших, уехали в сторону областного центра на последней электричке
Антон КОНОВАЛОВ
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Вечером 16 октября на железнодорожной платформе Ходынино в Рыбном избили и ограбили двух мужчин. Сделала это, по словам пострадавших, группа молодых людей, которая затем отправилась в сторону Рязани на последней электричке.

- Говорит, спускались с моста с другом. Как только спустились, они на них напали, отобрали телефоны, - сообщает RybnoeNet со ссылкой на супругу одного из пострадавших.

Женщина также поведала, что компания, «встретившая» товарищей на платформе, была довольно большой – 10-15 человек, и призвала негодяев к «добровольному сотрудничеству».

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