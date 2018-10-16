16 Окт. 22:56 2018-10-16T23:55:10+03:00

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Примерно в половине одиннадцатого вечера во вторник, 16 октября, на рязанском мосту через Оку завершились ремонтные работы. Движение для транспорта было открыто, как по полосам из города, так и в обратном направлении.

При этом на мосту дежурили автомобили ГИБДД с включенными проблесковыми маячками.

О том, что движение по мосту должны открыть на этой неделе 10 октября в своем обращении пообещал возглавлявший на тот момент региональное министерство транспорта и автомобильных дорог Андрей Савичев.