На рязанском мосту через Оку завершились ремонтные работы
Примерно в половине одиннадцатого вечера во вторник, 16 октября, на рязанском мосту через Оку завершились ремонтные работы. Движение для транспорта было открыто, как по полосам из города, так и в обратном направлении.
При этом на мосту дежурили автомобили ГИБДД с включенными проблесковыми маячками.
О том, что движение по мосту должны открыть на этой неделе 10 октября в своем обращении пообещал возглавлявший на тот момент региональное министерство транспорта и автомобильных дорог Андрей Савичев.
Движение открыли поздним вечером. Так что утром автолюбителей, спешащих на работу в город, ждет сюрприз.
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