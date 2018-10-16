2018-10-16T19:06:28+03:00
Общество

С рязанца взыскали 160 тысяч рублей, которые тот задолжал за газ

Долг копился с марта 2015 года
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Пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает, что компании удалось отстоять в суде решение о взыскании с неплательщика более 160 тысяч рублей.

Ранее суд Железнодорожного района Рязани взыскал с рязанца, отказывавшегося платить за топливо с марта 2015 года, указанную сумму. Однако должник не согласился с решением районного суда и обжаловал приговор в Рязанском областном суде.

Вышестоящая инстанция согласилась с решением железнодорожного судьи и оставила приговор без изменения.

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