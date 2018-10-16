Со 100-летием рязанскую труженицу тыла поздравил глава региона

СЕГОДНЯ 17:57 2018-10-16T17:58:39+03:00

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Во вторник, 16 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил со 100-летним юбилеем рязанку Анну Данилкину. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Глава региона вручил труженице тыла Анне Александровне Знак губернатора «240 лет Рязанской губернии». Николай Любимов поблагодарил именинницу за тяжелый труд по восстановлению страны в послевоенные годы и воспитанию подрастающего поколения.

- Такие люди, как вы внесли неоценимый вклад в развитие государства. Спасибо за ваш самоотверженный труд, за детей, которых вы воспитали. В этом году мы празднуем 240 лет со времени образования Рязанской губернии. Медали, посвященные этой дате, вручаются самым достойным жителям области, таким как вы, - отметил губернатор и вручил ей ценный подарок.

Анна Данилкина родилась в Свердловской области, работала воспитателем в детсаду и ее стаж работы в системе дошкольного образования составляет более 40 лет. В 1961 году она овдовела, оставшись с шестью детьми. В Рязань к дочерям Анна Александровна переехала в 1985 году. Сейчас у нее 11 внуков и 20 правнуков. Свое 100-летие юбилярша отметила в семейном кругу.