Бывший сотрудник полиции, сидящий в рязанской колонии, ударил в лицо конвоира

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-16T18:21:41+03:00

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Скопинский МСО СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего жителя Адыгеи, который отбывает наказание в рязанской колонии №3.

Как стало известно редакции, мужчина ранее работал в органах внутренних дел в Республике Адыгея. Был осужден за изнасилование и разбой на восемь лет колонии строгого режима. Первоначально сидел там же, в родной республике, но в колонии у осужденного случился конфликт с сотрудниками ФСИН.

Мужчину перевели из Адыгеи в ИК №3 в город Скопин - специальную зону для сотрудников силовых структур.

В рязанской колонии бывший полицейский регулярно нарушал режим. Его часто направляли в штрафной изолятор, а затем и вовсе перевели в ЕПКТ - единое помещение камерного типа (помещение для постоянных нарушителей).

Установлено, что 30 января 2018 года подсудимый перестал выполнять требования сотрудников колонии и начал просить сигарет. Своих сигарет у него не было, не было и денег, чтобы купить курево – он попросил младшего надзирателя сгонять за сигаретами и купить за свои деньги. После того, как надзиратель отказался – ударил того в лицо. В качестве жертвы он выбрал одного из самых спокойных и уравновешенных сотрудников колонии. Следственный комитет сообщает, что в результате инцидента был нарушен нормальный ритм работы исправительного учреждения.

В настоящее время дело направлено в суд.

Данное нападение на сотрудников ИК №3 не единственное в послужном списке мужчины. Похожий инцидент, был в прошлом году, но тогда сотрудники УФСИН ограничились ужесточением условий содержания.