Оксана Федорова возглавит жюри конкурса детских рисунков «Нарисуй Елку Победы»

СЕГОДНЯ 15:24 2018-10-16T15:25:26+03:00

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Почта России, Музей Победы и благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро» проводят конкурс новогодних рисунков «Нарисуй Елку Победы».

Конкурс детских рисунков продлится до 31 октября. К участию приглашаются школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Юные художники должны представить свои работы на тему новогоднего праздника победного 1945 года: как праздновали Новый год на фронте и в тылу, какие были поздравления и подарки, о чем мечтали дети и взрослые. Ограничений в технике исполнения рисунков нет.

– Мы привыкли загадывать желания и искать под елкой подарки, а как это было во время войны, когда каждый мечтал только об одном – о Великой Победе? Я уверена, что именно такие конкурсы формируют в детях патриотизм, гордость за свою страну, они глубже изучают историю военных лет и понимают, какой ценой нашей стране досталась Победа! – отметила Оксана Федорова.

Работы будут оцениваться в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой из них определят по три победителя. Рисунки финалистов используют для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую Почта России выпустит ограниченным тиражом в декабре 2018 года.

Позже открытки, подписанные детьми, отправят ветеранам Великой Отечественной войны по всей стране.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и прикрепить рисунок в формате jpg. Размер работы должен быть не менее 2000 пикселей по большей стороне (300 dpi). Один участник может отправить только один рисунок.