РСХБ наращивает объем кредитования предприятий АПК Рязанской области

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-16T14:59:19+03:00

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С начала года Рязанский филиал РСХБ выдал предприятиям АПК более 4 млрд. рублей. Важно, чтобы сельхозтоваропроизводители своевременно могли получить средства на приобретение семян, удобрений, средств для защиты растений, горюче-смазочных материалов, а также ремонт сельхозтехники – это помогает аграриям успешно начать и провести сезонные работы.

– Поддержка агропромышленного комплекса – одно из приоритетных направлений в деятельности банка в регионе. Доля РСХБ на рынке кредитования АПК традиционно высока. Около 170 предприятий перерабатывающей промышленности, растениеводческих и животноводческих хозяйств области сегодня кредитуются в Рязанском филиале Россельхозбанка. Объем выданных займов в 2017 году составил 8,8 млрд. рублей. До конца текущего года Рязанский филиал планирует предоставить кредитные средства сельхозтоваропроизводителям на сумму более 10 млрд. рублей, – сообщил директор Рязанского филиала РСХБ Сергей Синякин.

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