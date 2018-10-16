В рязанской Горроще водитель устроил дрифт на перекрестке (видео)
Автомобиль занесло в стоящую на светофоре машину
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На перекрестке улиц Дзержинского и Гагарина водитель кроссовера неудачно вошел в поворот на большой скорости и врезался в стоящий на светофоре автомобиль. Видео аварии разместили 16 октября в группе «Дороги Рязани».
Виновник аварии решил на мигающий сигнал светофора сделать левый поворот с улицы Гагарина на Дзержинского, но его маневр закончился плачевно. Горе-дрифтера занесло на мокром асфальте и его авто врезалось в спокойно стоящую второй в очереди у светофора машину.
Официальной информации о ДТП пока не поступало.
Рязанский дрифт 16 октября..
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