В рязанской Горроще водитель устроил дрифт на перекрестке (видео)

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-16T15:34:50+03:00

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На перекрестке улиц Дзержинского и Гагарина водитель кроссовера неудачно вошел в поворот на большой скорости и врезался в стоящий на светофоре автомобиль. Видео аварии разместили 16 октября в группе «Дороги Рязани».

Виновник аварии решил на мигающий сигнал светофора сделать левый поворот с улицы Гагарина на Дзержинского, но его маневр закончился плачевно. Горе-дрифтера занесло на мокром асфальте и его авто врезалось в спокойно стоящую второй в очереди у светофора машину.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.