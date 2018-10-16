2018-10-16T14:22:18+03:00
Происшествия

В Рязани с нефтезавода украли 27 тонн гудрона

Его дешево продали на другое предприятие
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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С нефтеперерабатывающего предприятия на окраине Рязани украдены 27 тонн гудрона. Как оказалось, нефтепродукт стоимостью полмиллиона рублей водитель-экспедитор вывез по сговору с весовщицей.

- Он имитировал выгрузку гудрона, а весовщица фиксировала на пункте весового контроля выезд пустого грузовика, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские заподозрили неладное, когда узнали, что на завод по производству битума продали целый грузовик гудрона по цене гораздо ниже рыночной. Проверка показала, что произошло преступление. Размер ущерба составил 537 тысяч рублей.

Против обоих подозреваемых возбудили уголовное дело.

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