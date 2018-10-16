Николай Любимов поручил развивать связи между Рязанской областью и Беларусью
16 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с председателем концерна «Бегоспищепром» Александром Забелло. Особый акцент собеседники сделали на развитие экономического сотрудничества.
- Глава региона поручил сформировать региональную делегацию для участия в седьмом Славянском международном экономическом форуме, который пройдет в Брянске в начале ноября и изучить на месте возможности для развития совместной работы, - сообщает ryazangov.ru по итогам встречи.
Уточняется, что в состав делегации войдут предприниматели, которым интересно сотрудничество с Беларусью. Пока товарооборот Рязанской области с братской республикой составляет 54,2 миллиона долларов (притом 60% - это экспорт), тогда как расположенная на границе Брянская область ежегодно торгует на 700 миллионов.
Также Любимов и Забелло затрагивали тему сотрудничества в сферах здравоохранения, образования и туризма.