Главой Касимовской епархии избрали настоятеля рязанского Преображенского храма

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-16T13:31:13+03:00

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15 октября 2018 года в Минске состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Среди рассмотренных тем значился вопрос о замещении вакантной кафедры Касимовкой епархии Рязанской митрополии.

Участники заседания избрали на этот пост протоиерея Александра Данилова.

Данилов родился 24 апреля 1978 года, до настоящего времени являлся настоятелем Преображенского храма села Канищево.

Место наречения и хиротонии протоиерея Александра Данилова во епископа, пострижение его в монашество и возведении в сан архимандрита оставлено на благоусмотрение Святейшего Патриарха Кирилла.