В рязанский салон красоты пришел мужчина с автоматом – его знакомую не устроила прическа

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-16T12:28:46+03:00

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В Рязани вынесли приговор 35-летнему горожанину, явившемуся в салон красоты с автоматом наперевес и изрядно набедокурившему. Так он решил помочь своей знакомой, с которой, как она посчитала, плохо поработал парикмахер.

- Девушка отказалась оплачивать услугу. В разбирательство клиентки и сотрудницы салона вмешался ее знакомый, который пришел «разбираться» вооруженный охолощенным (предназначенным для стрельбы холостыми патронами – Ред.) автоматом АК-74У, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина угрожал убийством мастеру, а потом стал душить парикмахера. Видимо, поняв, что заступник перегибает палку, подруга его остановила. Вскоре в салон нагрянула полиция.

Подсудимого, у которого двое маленьких детей и который не имеет постоянной регистрации в РФ, приговорили к 150 часам обязательных работ. «Калашников» с 22 холостыми патронами решено уничтожить.