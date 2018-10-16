2018-10-16T12:28:46+03:00
Происшествия

В рязанский салон красоты пришел мужчина с автоматом – его знакомую не устроила прическа

Заступника приговорили к обязательным работам
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани вынесли приговор 35-летнему горожанину, явившемуся в салон красоты с автоматом наперевес и изрядно набедокурившему. Так он решил помочь своей знакомой, с которой, как она посчитала, плохо поработал парикмахер.

- Девушка отказалась оплачивать услугу. В разбирательство клиентки и сотрудницы салона вмешался ее знакомый, который пришел «разбираться» вооруженный охолощенным (предназначенным для стрельбы холостыми патронами – Ред.) автоматом АК-74У, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина угрожал убийством мастеру, а потом стал душить парикмахера. Видимо, поняв, что заступник перегибает палку, подруга его остановила. Вскоре в салон нагрянула полиция.

Подсудимого, у которого двое маленьких детей и который не имеет постоянной регистрации в РФ, приговорили к 150 часам обязательных работ. «Калашников» с 22 холостыми патронами решено уничтожить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский губернатор призвал усилить контроль за созданием «доступных парковок» во дворах
Оксана Федорова возглавит жюри конкурса детских рисунков «Нарисуй Елку Победы»
РСХБ наращивает объем кредитования предприятий АПК Рязанской области
В рязанской Горроще водитель устроил дрифт на перекрестке (видео)
В Рязани с нефтезавода украли 27 тонн гудрона
Николай Любимов поручил развивать связи между Рязанской областью и Беларусью
Главой Касимовской епархии избрали настоятеля рязанского Преображенского храма
В Рязанском перинатальном центре проходят учения МЧС
Для уборки листвы в Рязани привлекут дополнительную технику
В рязанском селе неизвестный автомобиль сбил пенсионерку и скрылся
Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев завоевал «серебро» элитного международного турнира
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП
На рязанской дороге «лоб в лоб» столкнулись две легковушки
В Рязани женщина получила ожоги на крыше грузового поезда
Рязанский онколог получил грант Президента России
«Продолжать, пока не остановили». У Рязанского кремля без согласования разрыли культурный слой
Рязанцев приглашают к участию в конкурсе «Лидеры России»
Нетрезвый житель Рязани отобрал мобильный телефон у девятилетней девочки
ХК «Рязань» впервые в сезоне доигрался до овертайма
Сладкие грезы: в «Формуле Кино» рязанцам предлагают вкусную акцию СУПЕРвторник
LizaAlert просит помощи в поисках пропавшего рязанца – мужчину ищут с пятницы
Завелась: во время ссоры рязанец угрожал убить жену бензопилой
В Рязани впервые пройдет международный фортепианный конкурс русской музыки
Рязанский министр транспорта и автомобильных дорог подал в отставку
Под Рязанью из Оки выловили рыбу-гиганта