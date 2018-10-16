В Рязанском перинатальном центре проходят учения МЧС

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-16T12:36:19+03:00

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Во вторник, 16 октября, в Рязанском перинатальном центре прошли плановые тактические учения МЧС. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе регионального управления министерства.

В учениях были задействованы 5 экипажей спасателей. К полудню практическая часть завершилась, но пожарные продолжили отработку теории.

Напомним, в соцсетях появилась фотография с пожарной лестницей на крышу перинатального центра, и интернет-пользователи предположили, что в здании случился пожар.