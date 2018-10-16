Для уборки листвы в Рязани привлекут дополнительную технику

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-16T12:07:55+03:00

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В Рязани планируют усилить уборку улиц от листвы и случайного мусора, в том числе с привлечением дополнительной техники. Соответствующее поручение дал и.о. главы администрации города Сергей Карабасов на оперативном совещании 15 октября.

- Мешки с мусором вывозить своевременно, - добавил он и отметил важность работ, пока позволяют погодные условия.

Кстати, в минувшую субботу в общегородском субботнике приняли участие около 2 тысяч человек, и было вывезено со всех районов более 200 кубометров метров различного мусора. Всего же в этом сезоне в городской уборке поучаствовали около 30 тысяч рязанцев, в том числе сотрудников горадминистрации, муниципальных предприятий, представители ТОСов. Они ликвидировали 43 несанкционированные свалки и вывезли 10 тысяч кубометров мусора.

Также на совещании отметили, что на улице Фирсова полностью завершены дорожные работы, а на Советской Армии, 1-й Красной, Пожалостина, Весенней, Кудрявцева, Зубковой и Театральной площади ремонт подходит к завершению.