Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев завоевал «серебро» элитного международного турнира

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-16T11:50:24+03:00

Соревнования, собравшие более 300 участников, состоялись в Мексике

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Дзюдоист Михаил Пуляев, представляющий рязанскую СДЮСШОР «Комета», занял второе место в весовой категории до 66 килограмм на Гран-при Мексики. Это один из этапов элитной серии IJF World Judo Tour, проходивший в городе Канкун.

- Михаил оставил вне основной сетки турнира Даниэля Жана (Франция), Элиоса Манци (Италия), Чарльза Чибану (Бразилия) и стал обладателем серебряной медали, - сообщает областное министерство физической культуры и спорта.

Отмечается, что в соревнованиях поучаствовал 321 атлет из 46 стран мира.