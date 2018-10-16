Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев завоевал «серебро» элитного международного турнира
Соревнования, собравшие более 300 участников, состоялись в Мексике
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Дзюдоист Михаил Пуляев, представляющий рязанскую СДЮСШОР «Комета», занял второе место в весовой категории до 66 килограмм на Гран-при Мексики. Это один из этапов элитной серии IJF World Judo Tour, проходивший в городе Канкун.
- Михаил оставил вне основной сетки турнира Даниэля Жана (Франция), Элиоса Манци (Италия), Чарльза Чибану (Бразилия) и стал обладателем серебряной медали, - сообщает областное министерство физической культуры и спорта.
Отмечается, что в соревнованиях поучаствовал 321 атлет из 46 стран мира.