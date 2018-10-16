В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-16T11:07:26+03:00

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Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться очевидцев ДТП, случившегося в облцентре ранним утром 22 сентября.

Около 4.45 на Московском шоссе около дома № 22б фургон «ВИС 2347» сбил 77-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована. Менее чем через сутки женщина умерла. 26-летний водитель не пострадал.

Если вы стали очевидцем этой аварии или располагаете какой-либо информацией о ней, просьба обращаться в Отдел №4 Следственной части СУ регионального УМВД по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону +7 (4912) 29-74-99.