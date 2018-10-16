2018-10-16T11:07:26+03:00
Происшествия

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП

В аварии погибла женщина-пешеход
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться очевидцев ДТП, случившегося в облцентре ранним утром 22 сентября.

Около 4.45 на Московском шоссе около дома № 22б фургон «ВИС 2347» сбил 77-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована. Менее чем через сутки женщина умерла. 26-летний водитель не пострадал.

Если вы стали очевидцем этой аварии или располагаете какой-либо информацией о ней, просьба обращаться в Отдел №4 Следственной части СУ регионального УМВД по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону +7 (4912) 29-74-99.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский губернатор призвал усилить контроль за созданием «доступных парковок» во дворах
Оксана Федорова возглавит жюри конкурса детских рисунков «Нарисуй Елку Победы»
РСХБ наращивает объем кредитования предприятий АПК Рязанской области
В рязанской Горроще водитель устроил дрифт на перекрестке (видео)
В Рязани с нефтезавода украли 27 тонн гудрона
Николай Любимов поручил развивать связи между Рязанской областью и Беларусью
Главой Касимовской епархии избрали настоятеля рязанского Преображенского храма
В Рязанском перинатальном центре проходят учения МЧС
В рязанский салон красоты пришел мужчина с автоматом – его знакомую не устроила прическа
Для уборки листвы в Рязани привлекут дополнительную технику
В рязанском селе неизвестный автомобиль сбил пенсионерку и скрылся
Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев завоевал «серебро» элитного международного турнира