На рязанской дороге «лоб в лоб» столкнулись две легковушки
15 октября около 6:15 в Михайловском районе на 201 км дороги Р-22 «Каспий» произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.
По предварительной информации 26-летний скопинец на Hyundai Solaris выехал на встречку, где «лоб в лоб» столкнулся с автомобилей «Лада Калина» под управлением 35-летнего жителя Волгоградской области.
В результате происшествия водитель и два пассажира отечественного авто в возрасте 24 и 29 лет получили травмы, с которыми обращались за помощью медиков.
За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 15 человек получили травмы. В регионе произошло 19 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 6781 нарушение ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.