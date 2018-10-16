На рязанской дороге «лоб в лоб» столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-16T10:45:41+03:00

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15 октября около 6:15 в Михайловском районе на 201 км дороги Р-22 «Каспий» произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

По предварительной информации 26-летний скопинец на Hyundai Solaris выехал на встречку, где «лоб в лоб» столкнулся с автомобилей «Лада Калина» под управлением 35-летнего жителя Волгоградской области.

В результате происшествия водитель и два пассажира отечественного авто в возрасте 24 и 29 лет получили травмы, с которыми обращались за помощью медиков.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 15 человек получили травмы. В регионе произошло 19 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 6781 нарушение ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.