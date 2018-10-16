2018-10-16T10:25:45+03:00
Происшествия

В Рязани женщина получила ожоги на крыше грузового поезда

Сейчас она находится в больнице
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В Рязанской области на крыше грузового поезда 41-летняя женщина получила серьезные ожоги, сообщает телеканал РЕН-ТВ. Травма получена от удара током.

Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц Рязани. Предположительно, женщина получила ожоги второй и третьей степени – пострадало 50% поверхности тела.

Напомним, аналогичный случай произошел под Рязанью менее полугода назад: 16 мая, в районе станции Стенькино-1 подросток забрался на железнодорожную цистерну стоящего грузового состава, где его ударило током. От удара 15-летний парень упал на землю. Прибывшие медики оказали юноше первую помощь и госпитализировали школьника.

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