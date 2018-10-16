2018-10-16T09:45:48+03:00
Здоровье

Рязанский онколог получил грант Президента России

Деньги пойдут на фундаментальные исследования
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Дмитрий Карпов возглавил урологическое отделение ОКБ в январе этого года. Фото: Пресс-служба Минздрава Рязанской области.Дмитрий Карпов возглавил урологическое отделение ОКБ в январе этого года. Фото: Пресс-служба Минздрава Рязанской области.
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15 сентября заведующему урологическим отделением ОКБ Дмитрию Карпову вручили свидетельство на получение гранта Президента РФ, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

1 млн. 200 тыс. рублей пойдут на фундаментальное научное исследование в онкологии, которое врач проводит вместе с коллегами.

Напомним, в январе кандидат медицинских наук Дмитрий Карпов, вместе со специалистами урологического отделения ОКБ, выполнил уникальную операцию по онкологии – пациенту полностью удалили мочевой пузырь с раковой опухолью, при этом сохранив естественную функцию мочеиспускания. Операция длилась шесть часов. До этого момента никто в мире не проводил хирургических вмешательств такого рода.

Дмитрий Карпов занимается и развитием нового для региона направления медицины – трансплантации органов. В прошлом году он стал победителем областной акции «Человек года» в номинации «Здравоохранение».

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