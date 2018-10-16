«Продолжать, пока не остановили». В центре Рязани вновь без согласования разрыли культурный слой

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-16T09:19:39+03:00

Законную процедуру городские благоустроители опять не соблюли и, похоже, соблюдать не считают нужным

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В Рязани разгорелся новый скандал из-за наплевательского отношения городских благоустроителей к законодательству о сохранении объектов культурного наследия. На этот раз на площади 240 «квадратов» и глубине до 0,4 метра разрыт участок в Соборном парке - для установки деткой площадки.

- Мною сразу был вызван наряд Росвардии для фиксации фактов проведения земляных работ и разрушения культурного слоя. На место также был приглашён участковый оперуполномоченный полиции, подробно записавший в полицейской «Газели» объяснения Андрея Шестопалова, - сообщает директор научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов.

В результате Шестопалов, как утверждают археологи, не только не прекратил работы, но и распорядился их продолжать, «пока не остановила комиссия». Конов, в свою очередь, подал заявления в полицию и инспекцию по охране объектов культурного наследия.

Особенно подчеркивается тот факт, что пока события, происходящие в городе (совсем недавно похожая ситуация сложилась с площадью Ленина), расходится с заявлениями официальных лиц о сохранении своей истории на «Форуме древних городов».

Заметим, что законодательство не исключает проведения земляных работ в зоне объектов культурного наследия, но делать это нужно, соблюдая определенную процедуру и проводя археологические исследования.