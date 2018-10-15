2018-10-15T18:18:09+03:00
Общество

Рязанцев приглашают к участию в конкурсе «Лидеры России»

За пять дней заявки подали свыше 50 тысяч человек
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10 октября стартовала регистрация на участие в конкурсе «Лидеры России» и за пять дней свои заявки подали уже около 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Среди федеральных округов по числу поступивших заявок пока лидирует ЦФО – отсюда зарегистрировались больше трети желающих.

Конкурс «Лидеры России» это проект платформы «Россия – страна возможностей», призванный создать действующие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал год назад и продлился полгода. Из 200 тысяч участников выбрали 103 победителей, 67 человек получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое – заместителями федеральных министров.

В этом году правила конкурса организаторы изменили, добавив возможность подавать заявки управленцам в возрасте 25 - 55 лет (было до 50 лет) и иностранцам, хорошо владеющим русским языком.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно здесь.

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