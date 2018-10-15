Сладкие грезы: в «Формуле Кино» рязанцам предлагают вкусную акцию СУПЕРвторник
Проект запустили в день традиционно выгодных билетов
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Сеть кинотеатров «Формула Кино» объявила об акции СУПЕРвторник.
Как и раньше кинотеатр, расположенный в Рязани в ТЦ «Виктория Плаза», предлагает в течение всего вторника цены на билеты от 130 рублей!
Однако сейчас киносеть запустила новую акцию – СУПЕРвторники: вы можете пополнить стакан Coca-Cola всего за 1 рубль, если приобретаете в кино-баре Большой комбо или Комбо ХИТ с попкорном любого вкуса и напитком на выбор: Coca-Cola, Fanta или Sprite.
Подробности, афиша и самые свежие трейлеры здесь.
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