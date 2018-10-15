2018-10-15T15:55:38+03:00
Происшествия

Завелась: во время ссоры рязанец угрожал убить жену бензопилой

Женщина убежала в полицию
Мария БЛИНОВА
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Сотрудники отдела МВД России по Клепиковскому району возбудили уголовное дело за угрозу убийством, сообщает пресс-служба рязанской полиции. В дежурную часть обратилась 33-летняя жительница села Сусово, которая просила утихомирить запившего мужа.

Днем ранее 41-летний мужчина крепко принял на грудь. Из-за этого пара поссорилась, муж пригрозил, что убьет женщину, а в качестве доказательства серьезности своих намерений завел инструмент.

Супруга же, сильно испугавшись, убежала в участок. Полицейские провели с буйным сельчанином профилактическую беседу и возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозят принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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