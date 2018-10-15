2018-10-15T16:03:35+03:00
Общество

В Рязани впервые пройдет международный фортепианный конкурс русской музыки

Репертуар состоит только из музыки русских композиторов. Все произведения будут исполняться конкурсантами наизусть
Павел АВЕРИН
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Идею конкурса Юрий Богданов озвучил Николаю Любимову в марте текущего года.Идею конкурса Юрий Богданов озвучил Николаю Любимову в марте текущего года.Фото: Сергей ЛАЗУТИН
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В 2019 году в Рязани впервые пройдет международный фортепианный конкурс русской музыки. В нем смогут принять участие пианисты из России и зарубежных стран двух возрастных групп: 12-18 лет и 19-30 лет. Общий премиальный фонд составляет 3 600 000 рублей.

Заявки принимают с 1 декабря 2018 года по 1 июня 2019-го. Программа конкурса включает в себя отборочный тур по видеозаписям, результаты которого будут опубликованы 1 июля, и три очных тура. Они начнутся 1 декабря и будут проходить публично. Программы I и II туров исполняются сольно, а III тура - с симфоническим оркестром. В заключительном туре с 6 по 8 декабря будут прослушаны по 4 конкурсанта в каждой возрастной группе.

В организационный комитет конкурса вошел профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Богданов. Как писала «Комсомолка», именно он предложил губернатору Николаю Любимову провести в Рязани такое мероприятие. Заслуженный артист РФ передал соответствующее письмо главе региона в ходе его рабочей поездки в Кораблино. Там живет подопечный Богданова – юный пианист Роман Соснин, лауреат многих престижных конкурсов.

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