2018-10-15T14:45:43+03:00
Общество

Под Рязанью из Оки выловили рыбу-гиганта

Дуэль рыбака и толстолобика продолжалась около двух часов
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Житель рязанского села Поляны Алексей Макаров выудил из Оки 49-килограмового толстолобика. Об этом сообщает издательство «Пресса». Мужчина рыбачил неподалеку от села Заокского.

Говорят, что битва с рыбой-гигантом продолжалась около двух часов. В одиночку Алексей никак не мог справиться с монстром. К счастью, на помощь подоспели коллеги-рыбаки.

- Такое раз в жизни бывает! – не сдерживался от эмоций герой. – Я ходил с троллингом, как обычно. Забагрил его за хвост. Сначала даже не поверил в удачу, думал, корягу зацепил.

Голова толстолобика-гиганта весила 12 килограмм. Сама рыба, как уже говорилось выше, 49!

Жители Полян теперь сравнивают своего земляка с героем повести Хемингуэя «Старик и море».

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