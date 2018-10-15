2018-10-15T14:41:27+03:00
Финансовый университет

Паспорт больше не нужен: рязанские банки переходят на обслуживание по биометрии

За год сервис планируют внедрить во всех кредитных организациях региона
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На сайте Банка России появилась карта, с помощью которой в Рязани легко можно найти точку для сдачи своих биометрических персональных данных – это нужно тем, кто хочет получать обслуживание дистанционно. Пока сдать свои данные можно по трем адресам, сообщает рязанский филиал Банка России.

Для подтверждения личности клиент должен один раз обратиться в один из указанных офисов, предоставить свои документы (паспорт и СНИЛС) и «сдать» биометрические данные – изображения лица и голос. Позже информацию зарегистрируют в Единой биометрической системе и клиент сможет воспользоваться механизмом удаленной идентификации. То есть получать финансовые услуги дистанционно, подтверждая личность с помощью смартфона, планшета или компьютера.

– Процедура является добровольной и бесплатной, осуществляется только с согласия клиента, – уточняют в пресс-службе регионального отделения Банка России.

По мнению финансистов, услуга будет особенно популярна у жителей сельской местности, которым для получения банковских услуг приходится ездить в лучшем случае в райцентр. С внедрением же новой технологии, сделать это можно не выходя из дома.

– До конца 2018 года сервис должен быть представлен как минимум в 20% подразделений кредитных учреждений. Стопроцентный охват планируется достичь к концу 2019 года, – сообщает пресс-служба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанцев приглашают к участию в конкурсе «Лидеры России»
Нетрезвый житель Рязани отобрал мобильный телефон у девятилетней девочки
ХК «Рязань» впервые в сезоне доигрался до овертайма
Сладкие грезы: в «Формуле Кино» рязанцам предлагают вкусную акцию СУПЕРвторник
LizaAlert просит помощи в поисках пропавшего рязанца – мужчину ищут с пятницы
Завелась: во время ссоры рязанец угрожал убить жену бензопилой
В Рязани впервые пройдет международный фортепианный конкурс русской музыки
Рязанский министр транспорта и автомобильных дорог подал в отставку
Под Рязанью из Оки выловили рыбу-гиганта
При поддержке РСХБ расширил производство крупный металлургический завод
При столкновении фуры и пассажирского автобуса пострадали семеро рязанцев
Аварию с рязанским такси спровоцировал пьяный водитель
ОНФ просят прокуратуру не допустить срыва строительства «доступных парковок» в рязанских дворах
Рязанцев приглашают на концерт Валерия Меладзе
На 10 километрах рязанской дороги установят освещение
После столкновения с поездом иномарка рязанца восстановлению не подлежит
ФК «Рязань» поставил рекорд результативности в сезоне, но проиграл
Полиция подтвердила гибель двух человек в субботнем ДТП под Рязанью
Под Рязанью фура столкнулась с пассажирским автобусом (видео)
За регулярное обкрадывание сожительницы рязанец получил серьезный срок
В молочке рязанского ИП нашли сальмонеллы и кишечную палочку
Смерть пропавшего рязанского пенсионера, скорее всего, не носит криминального характера
В начале недели рязанцам обещают необычно теплую для середины октября погоду
В понедельник свет отключат на двух улицах Рязани
Мужчина, осужденный в Рязани за изнасилование, сам обратился в суд
В Рязанской области третий день ищут пропавшего мужчину
Под Рязанью при столкновении поезда и легковушки никто не погиб
На общегородской субботник в Рязани вышли две тысячи человек