Паспорт больше не нужен: рязанские банки переходят на обслуживание по биометрии

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-15T14:41:27+03:00

За год сервис планируют внедрить во всех кредитных организациях региона

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На сайте Банка России появилась карта, с помощью которой в Рязани легко можно найти точку для сдачи своих биометрических персональных данных – это нужно тем, кто хочет получать обслуживание дистанционно. Пока сдать свои данные можно по трем адресам, сообщает рязанский филиал Банка России.

Для подтверждения личности клиент должен один раз обратиться в один из указанных офисов, предоставить свои документы (паспорт и СНИЛС) и «сдать» биометрические данные – изображения лица и голос. Позже информацию зарегистрируют в Единой биометрической системе и клиент сможет воспользоваться механизмом удаленной идентификации. То есть получать финансовые услуги дистанционно, подтверждая личность с помощью смартфона, планшета или компьютера.

– Процедура является добровольной и бесплатной, осуществляется только с согласия клиента, – уточняют в пресс-службе регионального отделения Банка России.

По мнению финансистов, услуга будет особенно популярна у жителей сельской местности, которым для получения банковских услуг приходится ездить в лучшем случае в райцентр. С внедрением же новой технологии, сделать это можно не выходя из дома.

– До конца 2018 года сервис должен быть представлен как минимум в 20% подразделений кредитных учреждений. Стопроцентный охват планируется достичь к концу 2019 года, – сообщает пресс-служба.