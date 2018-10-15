При поддержке РСХБ расширил производство крупный металлургический завод

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-15T14:01:25+03:00

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АО «Россельхозбанк» профинансировал ООО «Абинский электрометаллургический завод» – крупнейшее предприятие металлургической отрасли на юге России.

Благодаря кредитной поддержке РСХБ завод модернизировал и расширил производственные мощности, транспортную и инженерную инфраструктуру. Во втором полугодии 2018 года предприятие запустит цех по производству метизных изделий. Это позволит создать дополнительные рабочие места и сформировать на Кубани кластер металлургической отрасли, выпускающий продукцию высокого передела и включающий цеха по производству стали, основных видов проката и метизов.

– Россельхозбанк участвует в реализации ключевых государственных программ поддержки не только сельского хозяйства, но и реального сектора экономики. Кредитование крупного предприятия металлургической отрасли способствует наращиванию промышленного потенциала Краснодарского края, диверсификации и росту экономики региона, – отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Сотрудничество РСХБ и ООО «Абинский электрометаллургический завод» развивается уже три года, и на данный момент объем кредитования предприятия банком достиг 160 млн. долларов. Продукция завода, металлургические заготовки арматуры и катанки, пользуется спросом у иностранных компаний: на них приходится 45% выручки предприятия. Мощность электросталеплавильного цеха составляет 1,5 млн. тонн заготовки, прокатного стана – 700 тыс. тонн арматуры и 600 тыс. тонн катанки.