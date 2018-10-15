2018-10-15T14:01:25+03:00
Экономика

При поддержке РСХБ расширил производство крупный металлургический завод

Очень скоро предприятие запустит цех по производству метизных изделий
Поделиться:
Изменить размер текста:

АО «Россельхозбанк» профинансировал ООО «Абинский электрометаллургический завод» – крупнейшее предприятие металлургической отрасли на юге России.

Благодаря кредитной поддержке РСХБ завод модернизировал и расширил производственные мощности, транспортную и инженерную инфраструктуру. Во втором полугодии 2018 года предприятие запустит цех по производству метизных изделий. Это позволит создать дополнительные рабочие места и сформировать на Кубани кластер металлургической отрасли, выпускающий продукцию высокого передела и включающий цеха по производству стали, основных видов проката и метизов.

– Россельхозбанк участвует в реализации ключевых государственных программ поддержки не только сельского хозяйства, но и реального сектора экономики. Кредитование крупного предприятия металлургической отрасли способствует наращиванию промышленного потенциала Краснодарского края, диверсификации и росту экономики региона, – отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Сотрудничество РСХБ и ООО «Абинский электрометаллургический завод» развивается уже три года, и на данный момент объем кредитования предприятия банком достиг 160 млн. долларов. Продукция завода, металлургические заготовки арматуры и катанки, пользуется спросом у иностранных компаний: на них приходится 45% выручки предприятия. Мощность электросталеплавильного цеха составляет 1,5 млн. тонн заготовки, прокатного стана – 700 тыс. тонн арматуры и 600 тыс. тонн катанки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При столкновении фуры и пассажирского автобуса пострадали семеро рязанцев
Аварию с рязанским такси спровоцировал пьяный водитель
ОНФ просят прокуратуру не допустить срыва строительства «доступных парковок» в рязанских дворах
Рязанцев приглашают на концерт Валерия Меладзе
На 10 километрах рязанской дороги установят освещение
После столкновения с поездом иномарка рязанца восстановлению не подлежит
ФК «Рязань» поставил рекорд результативности в сезоне, но проиграл
Полиция подтвердила гибель двух человек в субботнем ДТП под Рязанью
Под Рязанью фура столкнулась с пассажирским автобусом (видео)
За регулярное обкрадывание сожительницы рязанец получил серьезный срок
В молочке рязанского ИП нашли сальмонеллы и кишечную палочку
Смерть пропавшего рязанского пенсионера, скорее всего, не носит криминального характера
В начале недели рязанцам обещают необычно теплую для середины октября погоду
В понедельник свет отключат на двух улицах Рязани
Мужчина, осужденный в Рязани за изнасилование, сам обратился в суд
В Рязанской области третий день ищут пропавшего мужчину
Под Рязанью при столкновении поезда и легковушки никто не погиб
На общегородской субботник в Рязани вышли две тысячи человек