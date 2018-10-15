При столкновении фуры и пассажирского автобуса пострадали семеро рязанцев

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-15T13:54:09+03:00

Один молодой человек до сих пор в больнице

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Ранним утром в понедельник, 15 октября, в Рыбновском районе произошло ДТП – авария случилась на трассе «М5-Урал» около поворота на село Горяйново.

Пассажирский «ПАЗ», стоящий на перекрестке для поворота с трассы, полуприцепом задела объезжавшая автобус фура.

По оперативной информации, поступившей вслед за аварией, в ДТП незначительно пострадали лишь два пассажира, которые с ушибами обращались за помощью врачей.

Однако позже пресс-служба Минздрава Рязанской области обнародовал более печальные новости. К счастью, не трагические: травмы в ДТП получили не двое, а семеро.

Двум людям медики скорой оказали помощь прямо на месте, еще двоих бригада отвезла в ОКБ – позже их отпустили домой. Спустя некоторое время в райбольницу обратились еще два человека, также получившие медпомощь и отпущенные из стационара.

Сейчас в больнице, с травмами средней степени тяжести, остается 17-летний парень.

Видео с места ДТП здесь.