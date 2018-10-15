Аварию с рязанским такси спровоцировал пьяный водитель
За выходные сотрудники рязанской Госавтоинспекции выявили 24 пьяных водителя, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
В одном из случаев нетрезвый автолюбитель спровоцировал аварию прямо на глазах инспекторов. ДТП произошло в Рязани в ночь с субботы на воскресенье.
Около 3.20 утра Chevrolet Cruze, двигаясь со стороны улицы Есенина, выезжал с путепровода на Спортивную и вылетел на «встречку», где сбил стоявший на красный сигнал светофора Renault Logan.
В результате 31-летняя пассажирка такси Renault и его 44-летний водитель получили травмы. 21-летний водитель Chevrolet не пострадал. Ему вообще было неплохо – в крови автолюбителя, спровоцировавшего аварию, оказалось 0,767 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.