2018-10-15T13:25:25+03:00
Общество

ОНФ просят прокуратуру не допустить срыва строительства «доступных парковок» в рязанских дворах

Вслед за «КП» активисты провели рейд и не нашли ни одной из 123 обещанных парковок
Анастасия КУДРЯШОВА
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Ни одну из 123 площадок в рамках проекта «Доступная парковка» не ввели в эксплуатацию. К такому заключению пришли активисты ОНФ после проведенных рейдов.

Напомним, в начале года рязанцев обрадовали проектом «Доступная парковка», согласно которому во дворах планировали создать дополнительные места для автолюбителей. Согласно заключенным городскими властями контрактам к 10 сентября подрядчики должны были обустроить 123 парковки. Во дворах и у соцобъектов должны были появиться парковки, рассчитанные на различное количество машиномест – от 4 до 30. Общая стоимость заключенных контрактов превысила 23,5 миллионов рублей.

«КП» посетила несколько площадок, где планировалось реализовать проект «Доступная парковка», и не обнаружила ни одного сданного объекта. Как пояснили чиновники, подрядчики не уложились в сроки и ни одна парковка официально не принята.

Общественники направили обращения в региональную прокуратуру и горадминистрацию с просьбой не допустить срыва строительства парковок во дворах.

- К сожалению, ситуации, когда сроки муниципальных контрактов в части благоустройства существенно нарушаются, в Рязани становятся системными. Мы просим прокуратуру дать оценку действиям официальных лиц, не проконтролировавших должным образом исполнение контрактов, и выяснить, что помешало чиновникам добиться от подрядных организаций своевременной и качественной работы, - отметил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Дмитрий Кочетков.

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