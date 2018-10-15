Рязанцев приглашают на концерт Валерия Меладзе

СЕГОДНЯ 12:57 2018-10-15T12:58:41+03:00

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В воскресенье, 28 октября, в Рязанской филармонии состоится концерт Заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе.

– Сегодня трудно представить российскую эстраду без этого талантливого певца, обладающего прекрасным голосом широкого диапазона и редкого тембра. Красочные образные композиции с содержательными текстами и профессиональным вокалом – эти песни подкупают своей эмоциональной глубиной и близостью каждой лирической душе, – говорится в сообщении организаторов.

Репертуар артиста постоянно пополняется новыми песнями, которые непременно становятся хитами. Секрет успеха Валерия Меладзе имеет две разгадки: с одной стороны – это неповторимые по красоте и глубокие по содержанию песни его брата Константина, с другой – собственные харизма и профессиональные качества артиста.

– Мы с Костей всегда были совершенно разными, – говорит Валерий Меладзе. – Единственное, что нас объединяло – это музыка. Мы слушали всю хорошую музыку, независимо от стиля. Но видимо, этого оказалось достаточно, чтобы связать нас воедино на всю жизнь. Даже сейчас, живя в разных городах и разных странах, мы остаемся неразделимым целым.

Начало концерта в 19.00. Узнать подробности и приобрести билеты можно здесь.

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