2018-10-15T12:22:49+03:00
Общество

На 10 километрах рязанской дороги установят освещение

Две трети работ уже позади
Мария БЛИНОВА
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На окружной дороге в п.г.т Шилово и на участке дороги села Борок идут работы по установке освещения, сообщает издательство «Пресса».

В общей сложности электроосвещение появится на 9,7 км дороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород. Заказал работы региональный Минтранс, подрядчик – ООО «Росинженеринг».

За дело компания взялась в конце сентября. По словам начальника участка Алексея Николашина, на объекте трудится 5-8 сотрудников предприятия, монтаж железобетонных опор они выполнили уже более чем на 60% .

– Хорошая погода помогает работать с опережением графика, – отметил Алексей Николашин.

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