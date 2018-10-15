На 10 километрах рязанской дороги установят освещение
Две трети работ уже позади
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На окружной дороге в п.г.т Шилово и на участке дороги села Борок идут работы по установке освещения, сообщает издательство «Пресса».
В общей сложности электроосвещение появится на 9,7 км дороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород. Заказал работы региональный Минтранс, подрядчик – ООО «Росинженеринг».
За дело компания взялась в конце сентября. По словам начальника участка Алексея Николашина, на объекте трудится 5-8 сотрудников предприятия, монтаж железобетонных опор они выполнили уже более чем на 60% .
– Хорошая погода помогает работать с опережением графика, – отметил Алексей Николашин.