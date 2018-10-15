2018-10-15T12:18:31+03:00
Происшествия

После столкновения с поездом иномарка рязанца восстановлению не подлежит

Сам мужчина в больнице
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшую субботу, 13 октября, в 21:42 на железнодорожном переезде в Спасском районе произошла авария, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП случилось около станции Тысья: пассажирский поезд врезался в автомобиль Volkswagen Jetta , находившийся в этот момент на путях. За рулем легковушки был 38-летний житель Спасского района, с травмами он отправлен в больницу.

Поезд Москва-Самара отправился в путь спустя 2,5 часа после столкновения – столько времени потребовалось на его восстановление.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 16 ДТП, в которых два человека погибли и 23 получили травмы. В регионе произошло 76 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 5112 нарушений ПДД, в том числе 24 факта управления в пьяном виде.

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