Полиция подтвердила гибель двух человек в субботнем ДТП под Рязанью

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-15T10:56:44+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что вечером в субботу, 13 октября, на трассе М5 «Урал» на территории Рыбновского района произошло серьезное ДТП. В понедельник, 15 октября, пресс-служба регионального УВД сообщила подробности происшествия.

По предварительным данным, 21-летний житель столицы, управляя иномаркой Ford Focus, совершил столкновение с автомобилем Mazda 6, которым управлял 33-летний москвич и автомобилем Chevrolet Aveo (за рулем находился 55-летний житель столицы). После удара автомобиль Mazda 6 загорелся. В ДТП смертельные травмы получили два пассажира автомобиля Ford Focus: 15-летний подросток и 19-летняя девушка. Они скончались на месте аварии.

Трое других участников происшествия были госпитализированы. Это водитель Ford Focus, водитель Mazda 6 и его 70-летняя пассажирка.