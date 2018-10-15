2018-10-15T10:56:44+03:00
Происшествия

Полиция подтвердила гибель двух человек в субботнем ДТП под Рязанью

Среди погибших 15-летний подросток и 19-летняя девушка
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что вечером в субботу, 13 октября, на трассе М5 «Урал» на территории Рыбновского района произошло серьезное ДТП. В понедельник, 15 октября, пресс-служба регионального УВД сообщила подробности происшествия.

По предварительным данным, 21-летний житель столицы, управляя иномаркой Ford Focus, совершил столкновение с автомобилем Mazda 6, которым управлял 33-летний москвич и автомобилем Chevrolet Aveo (за рулем находился 55-летний житель столицы). После удара автомобиль Mazda 6 загорелся. В ДТП смертельные травмы получили два пассажира автомобиля Ford Focus: 15-летний подросток и 19-летняя девушка. Они скончались на месте аварии.

Трое других участников происшествия были госпитализированы. Это водитель Ford Focus, водитель Mazda 6 и его 70-летняя пассажирка.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При поддержке РСХБ расширил производство крупный металлургический завод
При столкновении фуры и пассажирского автобуса пострадали семеро рязанцев
Аварию с рязанским такси спровоцировал пьяный водитель
ОНФ просят прокуратуру не допустить срыва строительства «доступных парковок» в рязанских дворах
Рязанцев приглашают на концерт Валерия Меладзе
На 10 километрах рязанской дороги установят освещение
После столкновения с поездом иномарка рязанца восстановлению не подлежит
ФК «Рязань» поставил рекорд результативности в сезоне, но проиграл
Под Рязанью фура столкнулась с пассажирским автобусом (видео)
За регулярное обкрадывание сожительницы рязанец получил серьезный срок
В молочке рязанского ИП нашли сальмонеллы и кишечную палочку
Смерть пропавшего рязанского пенсионера, скорее всего, не носит криминального характера
В начале недели рязанцам обещают необычно теплую для середины октября погоду
В понедельник свет отключат на двух улицах Рязани
Мужчина, осужденный в Рязани за изнасилование, сам обратился в суд
В Рязанской области третий день ищут пропавшего мужчину
Под Рязанью при столкновении поезда и легковушки никто не погиб
На общегородской субботник в Рязани вышли две тысячи человек