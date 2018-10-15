2018-10-15T10:58:19+03:00
Происшествия

Под Рязанью фура столкнулась с пассажирским автобусом (видео)

К счастью, серьезно пострадали только фрукты, перевозимые грузовиком
Мария БЛИНОВА
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Фото: пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтактеФото: пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте
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В понедельник, 15 октября, около 7.40 на трассе «М5-Урал» в Рыбновском районе произошло ДТП. Авария случилась около поворота на село Горяйново – столкнулись фура и пассажирский автобус.

Как пояснили «КП»-Рязань» в пресс-службе УМВД России по Рязанской области, «ПАЗ» стоял на перекрестке, собираясь повернуть с трассы. В этом момент его объезжала фура, которая и задела автобус прицепом.

К счастью, удар был не сильным. В ДТП пострадали два пассажира 1948 и 1997 года рождения, но обошлось без госпитализации – помощи медиков на месте оказалось достаточно.

По факту ДТП проводится проверка.

ДТП Рыбновский район 15 октября.Видео участника группы Подслушано у водителей Рязани ВКонтакте

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