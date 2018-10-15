2018-10-15T09:33:19+03:00
Происшествия

За регулярное обкрадывание сожительницы рязанец получил серьезный срок

Терпение женщины лопнуло только после того, как приживальщик угнал ее машину
Мария БЛИНОВА
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Железнодорожный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении рязанца Ф., сообщает пресс-служба Прокуратуры области.

Год назад мужчина, живя в частном доме своей знакомой К., украл у нее ювелирные украшения на общую сумму 40 тысяч рублей. Кто это сделал, женщина поняла сразу, однако приживальщика не выгнала. Спустя буквально несколько дней он угнал машину хозяйки дома, на чем ее терпение и лопнуло – Ф. пошел вон без ключей от жилья.

А спустя полторы недели вернулся. Открыв металлической пластиной дверь, выходящую во двор, он вошел в дом и, угрожая убить женщину, отобрал у нее имущество на сумму 4 тысячи рублей.

В суде Ф. признал свою вину частично, не согласившись с тем, что влезал в дом и угрожал. Тем не менее, в ходе следствия было собрано достаточно доказательств его вины.

Суд признал Ф. виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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