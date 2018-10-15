В молочке рязанского ИП нашли сальмонеллы и кишечную палочку
Россельхознадзор проверил ИП Ведешкину Антонину Васильевну, которая в селе Заокское Рязанского района занимается продажей молока и производством молочной продукции. В результате наложены штрафы на сумму 120 тысяч рублей.
- В топленом молоке по результатам лабораторных испытаний выявлены сальмонеллы, а в твороге – бактерии группы кишечной палочки. Указанные факты явились следствием ряда выявленных на предприятии нарушений, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
У ревизоров возник ряд претензий к организации производства. Кроме того, из холодильника изъяты почти 63 килограмма обезличенной молочки (без маркировки, сведений о дате выработки и сроках годности).
Всю небезопасную продукцию утилизировали.