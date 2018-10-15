2018-10-15T09:10:56+03:00
Общество

В молочке рязанского ИП нашли сальмонеллы и кишечную палочку

Проверяющие наложили штрафы на 120 тысяч рублей
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
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Россельхознадзор проверил ИП Ведешкину Антонину Васильевну, которая в селе Заокское Рязанского района занимается продажей молока и производством молочной продукции. В результате наложены штрафы на сумму 120 тысяч рублей.

- В топленом молоке по результатам лабораторных испытаний выявлены сальмонеллы, а в твороге – бактерии группы кишечной палочки. Указанные факты явились следствием ряда выявленных на предприятии нарушений, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

У ревизоров возник ряд претензий к организации производства. Кроме того, из холодильника изъяты почти 63 килограмма обезличенной молочки (без маркировки, сведений о дате выработки и сроках годности).

Всю небезопасную продукцию утилизировали.

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