2018-10-14T21:46:39+03:00
Происшествия

Смерть пропавшего рязанского пенсионера, скорее всего, не носит криминального характера

В СКР прокомментировали гибель мужчины в Милославском районе
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 11 октября стало известно о гибели мужчины 1933 года рождения, который считался пропавшим без вести с 4 октября 2018 года. Мужчина вышел из дома в поселке Зеленый Милославского района и бесследно исчез.

В Следственном комитете рассказали, что его тело нашли в поле. Явных следов смерти криминального характера на теле не обнаружено. Скопинский МСО СКР по Рязанской области проводит в настоящее время по данному факту проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины гибели человека.

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