В начале недели рязанцам обещают необычно теплую для середины октября погоду

СЕГОДНЯ 18:55 2018-10-14T18:58:00+03:00

Столбики термометров в тени поднимутся до +18 градусов

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Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на 15 октября.

Согласно данным синоптиков, в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром по области местами туман. Ветер северо-западный, западный, 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8ºС, днем столбики термометров поднимутся до +13…+18ºС. Во вторник и среду ожидается схожая погода, лишь температура ночью и днем будет на один градус ниже.

Кстати, самым теплым 15 октября было в 1955 году – тогда воздух прогрелся до 20ºС.