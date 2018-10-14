Мужчина, осужденный в Рязани за изнасилование, сам обратился в суд

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-14T14:26:40+03:00

В колонию отправляться он явно не хочет

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Железнодорожный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Республики Казахстан, обвиняемого в изнасиловании с угрозой убийством.

Апрельской ночью Т., будучи пьян, через незакрытую дверь вошел в один из частных домов, в котором вместе с детьми живет гражданка Украины. Он избил женщину и, угрожая убить ее и спящих в это время детей, изнасиловал хозяйку дома и совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера».

В суде Т. признался в изнасиловании, но заявил, что убийством никому не угрожал.

– При этом всячески приуменьшал свою роль в совершении преступлений, старался опорочить потерпевшую, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Рязанской области.

В ходе следствия и суда получено достаточно доказательств вины Т. и 17 сентября суд признал его виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил. Мужчина обжаловал его в вышестоящий суд.