2018-10-14T12:10:17+03:00
Происшествия

В Рязанской области третий день ищут пропавшего мужчину

Александр Липин нуждается в медицинской помощи
Мария БЛИНОВА
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Поисково-спасательный отряд LizaAlert сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязанской области пропал 52-летний Александр Липин.

Мужчина, живущий в селе Тырново Шиловского района, еще 12 октября вышел из дома и не вернулся.

Александр Николаевич нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве!

Приметы: рост 165-168 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет в зимнюю камуфлированную куртку с меховым воротником, черную фуражку, спортивные штаны и силиконовые зеленые калоши.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Липина, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или в полицию – 02 и 102.

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