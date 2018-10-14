На общегородской субботник в Рязани вышли две тысячи человек
В минувшую субботу, 13 октября, в Рязани прошел второй за эту осень общегородской субботник, сообщает пресс-служба горадминистрации. Из парков и скверов облцентра в итоге убрано около 200 кубометров мусора, в том числе сухие ветки. Порядок наводили две тысячи человек, которым помогали 30 единиц техники.
Горожане убрались в лесополосах на улицах Октябрьской и Бирюзовой, около школы №57 до улицы. Щорса, на улице Советской Армии, от ВНИИМС до улицы Нахимова, на проезде Машиностроителей, в ЦПКиО, на Московское шоссе – от путепровода Приокский до ж/д моста, а также на берегу третьего Борковского карьера и в скверах им. Уткина и Карла Маркса.
Фото: Пресс-служба администрации Рязани
Сотрудники «РГРЭС» опилили деревья на участке улицы Баженова – здесь планируют обустроить парк героев 1812 года. Работники «Водоканала» и «РМТПС» опилили и вывезли древесные отходы с дорожки от д. №5 по Михайловскому шоссе до улицы Керамзавода.
Следующий общегородской субботник запланирован на 27 октября. О времени и местах проведения горадминистрация сообщит дополнительно.