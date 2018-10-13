2018-10-13T18:23:04+03:00
Происшествия

Из-за трех автоаварий из Рязани трудно выехать по трассе на Владимир

Скорость движения возле моста через Оку в сумерках 13 октября не превышала двух-трех километров в час
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Интернет-сервис показал крайнее затруднение движения в обе стороныИнтернет-сервис показал крайнее затруднение движения в обе стороны
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В сумерках 13 октября выезд из Рязани по трассе на Солотчу и Владимир оказался крайне затруднен. Вереницы автомобилей с включенными фарами двигались со скоростью не более двух-трех километров в час, затор начинался от перекрестка Солотчинского шоссе и улицы Затинной. В то же время с другой стороны автодорожного моста через Оку, в районе села Шумашь, тоже образовался затор длиной около 2 км – там автовладельцы теряли много времени, желая въехать в Рязань.

Причиной затруднений движения, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», оказались одновременные автоавария в правом ряду на выезде из города и еще два дорожно-транспортных происшествия у перекрестка с выездом из села Шумашь.

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