В Старожиловском районе Рязанской области найден утонувший мужчина

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-13T18:02:13+03:00

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13 ноября в 16:00 спасатели, приехавшие с поисково-спасательной станции на воде Спасского района, разыскали и подняли из пруда вблизи населенного пункта Медвежье Старожиловского района тело утонувшего мужчины. Об этом сообщило управление МЧС по Рязанской области.

Поиски проводились с помощью одного автомобиля, одной лодки. Участие в них приняли 4 спасских спасателя. Село Медвежье, вокруг которого расположены большие пруды на реках Мелисья и Полька, находится в Старожиловском районе, но прилегает к Спасскому району Рязанской области.