Рязанцам рассказали о погоде на воскресенье, 14 октября
Ночью дождь возможен, днем – преимущественно без осадков
Начало октября в нынешнем году было сравнительно теплым и почти сухимФото: Владимир ФРОЛОВ
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Управление МЧС по Рязанской области опубликовало прогноз погоды на воскресенье, 14 октября. Похолодания не ожидается, погода останется практически сентябрьской.
Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, а днем погода преимущественно без осадков. Ветер будет западным, скорость от 4 до 9 м/с. Температура воздуха ночью по области +2…+7ºС, днем +12…+17ºС. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный. Экологическая обстановка – устойчивая.