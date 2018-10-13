2018-10-13T14:57:34+03:00
Общество

Рязанцам рассказали о погоде на воскресенье, 14 октября

Ночью дождь возможен, днем – преимущественно без осадков
Сергей ЮРЧЕНКО
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Начало октября в нынешнем году было сравнительно теплым и почти сухимНачало октября в нынешнем году было сравнительно теплым и почти сухимФото: Владимир ФРОЛОВ
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Управление МЧС по Рязанской области опубликовало прогноз погоды на воскресенье, 14 октября. Похолодания не ожидается, погода останется практически сентябрьской.

Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, а днем погода преимущественно без осадков. Ветер будет западным, скорость от 4 до 9 м/с. Температура воздуха ночью по области +2…+7ºС, днем +12…+17ºС. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный. Экологическая обстановка – устойчивая.

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